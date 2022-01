Semaine de la mode masculine à Paris: deux beaux diables en Prada

C’est le troisième défilé du duo Miuccia Prada et Raf Simons. Le créateur de mode flamand de 54 ans a rejoint la maison italienne après avoir quitté la direction artistique des collections Femmes de Dior en 2015.

Dans l’histoire des shows Prada, il y en a un qui a particulièrement marqué les esprits. C’était en 2012, la collection automne/hiver 2012-2013 libérait sur le podium milanais trois énormes fauves hollywoodiens : Willem Dafoe, Gary Oldman et Adrien Brody.

Dix ans plus tard très exactement, pour cet automne/hiver 2022-2023, la griffe remet le couvert en faisant défiler huit jeunes acteurs en vue – Thomas Brodie-Sangster (Game of Thrones, Le jeu de la dame), Asa Butterfield (Sex Education) mais aussi Damson Idris, Tom Mercier, Jaden Michael, Louis Partridge, Ashton Sanders et Filippo Scotti (déjà surnommé le nouveau Chalamet) – et… deux monstres immenses : Jeff Goldblum et Kyle MacLachlan qui a assuré l’ouverture.