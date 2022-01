Gaspard Ulliel était le petit fiancé du cinéma français

Very bad news ! A 37 ans, victime d’un grave accident de ski qui lui a coûté la vie, Gaspard Ulliel n’ensorcellera plus la caméra de son regard magnétique. Il avait une manière souple et douce mais incroyablement intense de prendre possession de ses personnages et s’était imposé parmi les meilleurs de sa génération. On aimait sa petite cicatrice, là, sur la joue gauche, souvenir d’une morsure de chien durant l’enfance, et qui donnait une singularité à sa gueule d’ange. Sa disparition soudaine est un choc et remplit de tristesse la profession.