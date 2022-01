La banalisation d’omicron touche la motivation des Belges à suivre les mesures

Selon le dernier volet du sondage mené par le groupe Psy et Corona, une moindre perception du risque sanitaire associée à omicron s’accompagne d’une baisse de la motivation et d’une méfiance grandissante à l’égard de la stratégie gouvernementale.

Nous sommes entrés dans une nouvelle phase de la pandémie. » Dans le contexte actuel de forte recrudescence épidémique due à omicron, apparemment moins sévère, avec des stratégies de testing qui craquent et des règles de quarantaine plusieurs fois ajustées dans les écoles, le groupe Psy et Corona observe que la motivation à suivre les mesures sanitaires en prend pour son grade. Y compris parmi les vaccinés (ils ne sont plus que 66 %, dont à peine 39 % de très motivés). Dans le même temps, la méfiance à l’égard de la stratégie sanitaire augmente (42 % des vaccinés et 84 % des non-vaccinés), à tel point que 12 % des vaccinés et 60 % des non-vaccinés déclarent vouloir prendre part à une manifestation contre la politique actuelle de gestion de la pandémie.