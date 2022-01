Le groupe brassicole Alken-Maes va fermer son site d'Opwijk

"Affligem est une marque forte dont nous sommes très fiers (...) Malheureusement, nous constatons que la brasserie d'Opwijk n'est plus en mesure de continuer à produire des volumes sans cesse croissants, de façon durable et efficace. A titre d'exemple, notre brasserie à Opwijk consomme 40% d'eau en plus par litre de bière brassée que notre site d'Alken", indique la CEO Annick Vincenty, ajoutant que le groupe a l'ambition d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2030 au plus tard.

Le site d'Opwijk fermera donc ses portes d'ici la fin du mois d'août 2022. Son activité sera reprise par la brasserie d'Alken.