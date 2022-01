La filière du livre se mobilise dans tous ses territoires

Editeurs, auteurs, diffuseurs, libraires et bibliothécaires se structurent autour d’un vaste projet : une filière du livre belge francophone. Fédération, régions, provinces, villes et communes sont concernées.

Cela n’a l’air de rien, mais rassembler durant deux heures les diffuseurs, libraires, éditeurs, auteurs et bibliothécaires d’un bassin donné, c’est une expérience rare. Les faire dialoguer avec leur université, leur ville de référence et tous les pouvoirs structurants de ce qui est à la fois un bassin culturel et industriel, c’est parfaitement inédit.

C’est ce qu’a réalisé pour la deuxième fois ce mardi le Partenariat interprofessionnel du livre et de l’édition numérique (Pilen), en partenariat avec le Service général des lettres et du livre (FWB) et avec l’aide financière d’une bourse St’art du gouvernement wallon. Cette simple conjonction montre déjà l’ampleur d’une mobilisation à la fois culturelle et industrielle, puisque sont associées d’emblée à cette initiative les deux entités fédérées concernées et tout le secteur.