Coronavirus: une manifestation européenne prévue à Bruxelles pour la levée des règles sanitaires

De nombreux mouvements parmi lesquels World Wide Demonstration for Freedom et Europeans United for Freedom appellent les citoyens européens en désaccord avec les restrictions sanitaires prises face à la pandémie de coronavirus à venir manifester dimanche après-midi à Bruxelles. La porte-parole de la police de Bruxelles-Ixelles Ilse Van de keere a confirmé mercredi que des contacts ont été établis avec les organisateurs et que le dossier est à l’étude.

Selon le programme prévu par les mouvements citoyens, les manifestants belges sont invités à se rassembler dès 11 heures à la gare du nord de Bruxelles. Ils seront rejoints à partir de 12 heures par ceux venus d’autres pays européens. De nombreux voyages en cars et trains sont organisés pour leur permettre de converger vers Bruxelles. Le cortège devrait s’étirer au fil des arrivées. Il se rendra au cœur du quartier européen, dans le parc du Cinquantenaire, où des discours sont prévus dès 14h30. Les organisateurs espèrent voir défiler des centaines de milliers de personnes dans les rues de la capitale européenne et la baisse de gravité de la maladie avec le variant omicron pourrait en effet motiver plus de personnes que précédemment à demander la levée des restrictions sanitaires.