Bourse de Bruxelles - Le BEL 20 termine en baisse sous la pression de KBC et AB InBev

Il était impacté par le plongeon de 4,42% de KBC (80,36) et les reculs de 1,08% et 0,93% d'AB InBev (58,50) et Ageas (43,76). Il était par contre soutenu par UCB (91,52) qui bondissait de 3,04% après une acquisition aux Etats-Unis, Solvay (109,50) et arGEN-X (252,00) s'appréciant de 1,77% et 0,48% alors que Galapagos (47,94) perdait 0,85%.

Umicore (34,18) et Aperam (54,76) valaient 1,82% et 0,70% de plus que la veille, Melexis (98,85) cédant par contre 0,35%.