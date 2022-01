Mort du petit Dean: «La société a tout à gagner à accompagner les détenus, même au-delà de leur détention»

L’enquête sur la mort du petit Dean Verberckmoes, 4 ans, qui avait été vu pour la dernière fois le 12 janvier lorsque Dave De Kock (34 ans) avait déposé la maman de l’enfant à l’hôpital psychiatrique, se poursuit à un rythme soutenu et on a appris, mardi soir, la délivrance d’un autre mandat d’arrêt, à l’encontre de la compagne du trentenaire. Elle a été interpellée à l’occasion d’une perquisition réalisée à son domicile, en Flandre orientale, et a été inculpée d’enlèvement et d’assassinat. Pour rappel, le corps de l’enfant a été retrouvé ce lundi, sur indication de l’homme, caché dans un parking isolé en Zélande (Pays-Bas). On sait que Dave De Kock (qui sera jugé en Belgique, a annoncé le parquet néerlandais mercredi soir) a dormi chez un copain, vendredi dernier en Zélande, et qu’il était déjà sans l’enfant. On ignore si sa compagne a eu un rôle dans la scène qui a mené au décès, mais on sait qu’elle aurait contribué à retarder, en rassurant la maman de Dean, le signalement de la disparition de celui-ci.