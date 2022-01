Nouvelles fréquences 5G aux USA: Brussels Airlines continue à voler vers New York

Les compagnies qui ont annulé des vols redoutaient de possibles interférences avec des instruments de bord. Les craintes étaient surtout liées aux appareils de bord des Boeing 777 et 747-8.

Brussels Airlines opère un A330 entre Zaventem et New York. Mais la maison-mère de la compagnie belge, Lufthansa, a, elle, dû annuler un vol entre Francfort et Miami et remplacer sur d'autres vols ses 747-8 par des 747-400.