Un discours sans surprise

Emmanuel Macron veut insérer dans la Charte des droits fondamentaux la protection de l’environnement et le droit à l’avortement.

L’Elysée en convenait elle-même : le programme de la présidence française du Conseil de l’Union européenne est « d’ores et déjà bien connu de tous ». Moins qu’une répétition des priorités, égrenées urbi et orbi à plusieurs reprises déjà, depuis décembre, il s’agissait donc de « prendre un peu de hauteur par rapport à cet agenda de six mois ». De surprise, il n’y en eut donc guère, dans la demi-heure de discours présidentiel, passant de la relation à la Russie aux investissements climatiques en passant par l’Etat de droit, « notre trésor ».