«L’importance d’un respect mutuel»

Le docteur Steven Laureys, neurologue au CHU de Liège, est l’auteur de nombreuses études sur la neurologie de la conscience et le coma.

Souvent, des patients se plaignent de l’infantilisation dont ils sont victimes, en clinique mais aussi dans leur quotidien. Mais les personnes à mobilité réduite le ressentent souvent encore plus.

« Je peux le comprendre, même si ce n’est pas une généralité. Je pense en effet que le médecin, dans sa pratique d’aujourd’hui et de demain, descend un peu de son piédestal. Notre métier est d’être aussi à l’écoute, de sentir les besoins, et de laisser les patients prendre des décisions s’ils le souhaitent. Il faut aller vers plus d’autonomie du patient et ce n’est pas à nous de les paternaliser. Mais c’est tout un travail. »