AVC: «N’ayez pas peur de l’autre monde»

Patricia Martin, victime d’un AVC, raconte dans un livre cet « autre monde », souvent infantilisé et incompris. Entre rires, dures réalités, courage et espoir.

Un soir d’hiver en 2011, alors qu’elle regardait un film en famille devant sa télévision, la vie de Patricia Martin, une Ardennaise vivant au Luxembourg où elle était professeur de langues, bascule. Elle entend tout à coup une ambulance s’engager toutes sirènes hurlantes dans la petite rue menant à sa maison. Elle pense que la voisine a sans doute fait une grave crise d’asthme. Mais c’est pour Zandi que le 112 a organisé un déplacement du SAMU. Son bras et sa jambe gauche ne bougent plus, elle a mal à la tête et parle bizarrement. Elle n’apprendra que dans quelques jours que sa carotide droite s’est déchirée et qu’un caillot de sang a essayé de la tuer en bouchant l’artère cérébrale. Son corps transformé va bouleverser sa vie et lui redonner l’envie de rire et de faire des projets.