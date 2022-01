Bruxelles relève son soutien au photovoltaïque

Bonne nouvelle pour les futurs propriétaires de panneaux photovoltaïques à Bruxelles : le gouvernement régional a décidé d’augmenter l’aide dont ils bénéficient. Le fameux coefficient multiplicateur qui module l’octroi de certificats verts par mégawattheure produit est revu à la hausse pour les panneaux installés à partir du 1er janvier 2022.

A la base, les autorités bruxelloises garantissent le retour sur investissement d’une installation en sept ans. Outre le niveau de production et de consommation, deux éléments principaux déterminent le temps de retour : l’évolution des prix de l’électricité et celle des panneaux solaires. Or, si les premiers ont progressé à la hausse, rendant l’investissement dans le solaire d’autant plus intéressant, celui des panneaux a grimpé davantage.