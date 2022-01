Ancienne star du ballon rond, Robinho est condamné à une peine de 9 ans de prison pour viol en réunion

Les juges de la troisième section pénale, réunis à Rome, « ont considéré que l’appel interjeté par le joueur était irrecevable et que la condamnation est donc définitive », a déclaré à la presse l’avocat de la victime, Jacopo Gnocchi.

« Au total, quinze magistrats italiens ont estimé que les accusations ont été amplement prouvées. Notre souhait est que le Brésil exécute la sentence », a-t-il ajouté.

Selon les médias italiens, le joueur est actuellement au Brésil. Les faits remontent à janvier 2013, à l’époque où Robinho jouait à l’AC Milan.

Selon les médias de l’époque, Robinho et cinq de ses amis auraient fait boire une jeune femme albanaise de 22 ans « au point de la rendre inconsciente et incapable de résister ». Ils auraient ensuite eu avec elle « des rapports sexuels multiples et consécutifs ».

Un tribunal de la ville lombarde l’avait reconnu coupable en 2017 de viol en réunion sur cette jeune femme et l’a condamné à neuf ans de prison. Cette peine avait été confirmé par une cour d’appel en décembre 2020.