Obligation vaccinale: 32 experts seront entendus en commission de la Santé

Parmi la liste, on retrouve notamment des noms connus comme Marius Gilbert et Emmanuel André.

Après un démarrage en mode mineur, la commission Santé publique du Parlement fédéral a fixé la liste définitive des experts qui seront auditionnés à partir de mercredi 26 janvier. Aux 16 établis ce mardi, 16 autres experts, proposés par les différents partis politiques composant cette commission, sont venus s’ajouter. Les groupes parlementaires avaient jusqu’à midi pour déposer une liste d’experts non retenus mais qui leur semblaient essentiels. 43 nouveaux noms ont donc été envoyés au secrétariat de la commission Santé. Dans l’après-midi, le bureau composé du président Thierry Warmoes (PTB) et des vice-présidents Thierry Rigot (PS) et Nathalie Muylle (CD&V) a tranché et retenu 16 nouveaux noms, parmi lesquels l’économiste Mathias Dewatripont, le constitutionnaliste Hendrik Vuye, le président de l’Absym, Luc Herry, la criminologue Carla Nagels, le professeur de microbiologie Herman Goossens, le biostatisticien Geert Molenberghs ou l’ancien recteur de la KU Leuven et membre du CD&V, Rik Torfs.

Voici la liste complète des experts retenus :