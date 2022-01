Epuisée par le covid et le manque de moyens, l’école va partir en grève

Une crise sanitaire qui s’éternise et une négociation sectorielle qui s’enlise… Il n’en faut pas plus pour mettre le feu à l’école. Une grève est programmée pour le 10 février.

Grève dans l’enseignement… Ça fait longtemps, très longtemps, que le mot fédérateur des causes syndicales n’a plus été entendu dans les cours et couloirs d’écoles. La crise covid d’abord, la disette financière de la Fédération Wallonie-Bruxelles ensuite et, dans quelques mois, l’implémentation massive de mesures du Pacte participent au ras-le-bol des syndicats. Les grandes grèves en France et la récente mobilisation massive des directions du fondamental – hors mot d’ordre syndical – ont aussi contribué à la mobilisation.

C’est donc dit : le jeudi 10 février prochain sera jour de grève dans les écoles francophones, doublé d’une manifestation à Bruxelles. D’ici là, la semaine du 31 janvier, des arrêts de travail seront organisés dans les établissements pour expliquer et mobiliser les profs.