Standard: Mathieu Cafaro ne veut pas y aller au trot

En recrutant Mathieu Cafaro, qu’on a vu pour la première fois à l’œuvre dimanche lors du Clasico à Anderlecht, le Standard a-t-il misé sur le bon cheval ? Si on pose la question en ces termes, c’est parce que l’ancien Remois, en plus du football, cultive une passion bien particulière pour les courses hippiques et plus spécialement les courses au trot. « C’est une histoire de famille », explique-t-il. « Mon grand-père aimait les courses, mon père également. J’ai investi pour lui, en quelque sorte… » En devenant propriétaire de sa propre écurie, à Arras, où les cinq chevaux dont il a fait l’acquisition sont pris en charge par des entraîneurs professionnels. Dont Holly d’Ardennes, une femelle de cinq ans. « C’est mon premier achat et donc mon coup de cœur », dit-il, heureux que cette passion dont il aime parler autour de lui, y compris dans un vestiaire, ait fini par séduire de plus en plus les footballeurs.