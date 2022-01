Ecolo perd Ottignies-LLN, ses partenaires ont préféré le MR

Depuis 2000, les verts dirigeaient la ville. PS et CDH en ont eu assez. Le MR en profite et obtient le maïorat. Sauf que Julie Chantry s’accroche et veut discuter avec ses alliés en partance.

Après plus de 21 ans à la tête d’Ottignies-Louvain-la-Neuve et de ses 30.000 habitants, Ecolo a appris ce mercredi qu’il perdait le plus emblématique de ses maïorats en Wallonie. Le groupe Avenir (CDH) et le PS, les deux partenaires des verts, ont en effet décidé de couper les ponts avec ceux-ci et de conclure un nouveau pacte de majorité avec la liste OLLN 2.0-MR. La nouvelle majorité sera presque aussi solide que la précédente : 19 sièges (contre 20) sur 31 élus.

Dans ce cas de figure, la procédure fixée par le Code wallon de la démocratie locale prévoit le vote par le conseil communal d’une motion de méfiance contre la majorité sortante et l’approbation d’un nouveau pacte de majorité, ce qui devrait relever de la formalité. Un nouveau collège sera installé : la succession de la bourgmestre Julie Chantry sera assurée par le libéral Nicolas Van der Maren. Le MR obtient deux échevinats, ceux occupés par Ecolo.