Après un an au pouvoir, le bilan contrasté de Joe Biden à la Maison-Blanche

Un air léger, certes glacial, soufflait sur Washington il y a exactement un an. Comme si un sort maléfique avait été rompu avec le départ de Donald Trump pour sa retraite de Mar-a-lago en Floride, la capitale fédérale se prenait à espérer le retour d’une vie politique apaisée. Le mauvais génie était, pensait-on alors, rentré dans sa boîte, bouclant bien malgré lui une éclipse populiste de quatre ans. Difficile d’ignorer, bien sûr, les 25.000 soldats de la garde nationale déployés autour des bâtiments fédéraux rappelaient combien le traumatisme de l’attaque contre le Capitole, deux semaines plus tôt, pesait encore dans les esprits. Bien sûr encore, 74 millions d’électeurs avaient voté Trump, et nombre d’entre eux, avalant l’idée du « Big Steal » (le grand hold-up électoral), se refusaient à considérer le vainqueur démocrate comme un président légitime.