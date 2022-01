MR: le courrier, inquiet, des libéraux progressistes

« Des convictions malmenées »

« L’existence de différents courants, depuis la droite conservatrice catholique aux libéraux sociaux et humanistes, a toujours existé », écrivent les six membres du bureau du RLP. Et « le débat d’idées qui en résulte est quelque chose de normal et de sain dans un mouvement qui se veut réformateur et pluraliste. » Mais aujourd’hui, déplorent-ils, « ces convictions libérales et progressistes sont particulièrement malmenées par certaines instances du MR qui revendiquent des positions de plus en plus droitières, officiellement assumées et revendiquées, allant même jusqu’à déclarer “avoir plus de respect pour la constance d’Eric Zemmour que pour Valérie Pécresse”. » « Cela nous choque au plus profond de nous-mêmes », ajoutent-ils, « tant nous sommes profondément convaincus que l’essence même du libéralisme consiste à lutter contre tous les replis identitaires, les communautarismes quels qu’ils soient et de lutter pour l’émancipation de tous dans un Etat laïque, respectueux des convictions religieuses et philosophiques de tous ; c’est-à-dire de combattre sans faille ni complaisance les idées véhiculées par des personnages tel Eric Zemmour et l’extrême droite. Notre opposition envers les extrêmes, qu’ils soient de droite ou de gauche, doit être totale, sans l’ombre d’une reconnaissance quelconque ! »