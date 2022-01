Thierry Henry dans le viseur de Bordeaux: l’adjoint de Martinez cité en cas de renvoi de Petkovic

Et si « Titi » quittait à nouveau la sélection nationale belge ?

Avant l’exclusion d’Issou Sissokho (50e), les Rennais avaient déjà inscrit deux buts, par Martin Terrier (33e), son dixième de la saison, et Benjamin Bourigeaud, sur un coup franc magnifique (43e). Muet depuis fin novembre, Gaëtan Laborde a retrouvé le chemin des filets (61e), tout comme Serhou Guirassy, auteur d’un doublé en fin de match (89e, 90+2). Entretemps, Adrien Truffert avait aussi trompé Benoît Costil (69e).

Après trois défaites consécutives en Ligue 1, Rennes a regoûté dimanche aux trois points de la victoire en surclassant Bordeaux (6-0) lors de la 21e journée de Ligue 1. Les Stadistes ont donc retrouvé de l’élan offensif, bien aidés par des Bordelais à nouveau friables et réduits à 10 en deuxième période.

Avec ses nombreux cas de Covid et 50 buts encaissés en L1, Bordeaux ne voit pas le bout du tunnel. Si bien que, d’après des informations de RMC Sport, Thierry Henry, revenu comme adjoint de Roberto Martinez chez les Diables rouges juste avant l’Euro 2020, pourrait à nouveau quitter l’équipe nationale belge. Son nom figurerait en effet sur la liste des Girondins afin de remplacer Vladimir Petkovic, de plus en plus menacé de son poste d’entraîneur.

Après les rumeurs au sujet du retour de Roberto Martinez à Everton (« la RBFA préfère conserver son sélectionneur à dix mois de la Coupe du monde. Martinez est charmé par la proposition mais ne veut pas forcer son départ et a dit ‘non’ à Everton pour le moment », ont écrit nos confrères du Het Laatste Nieuws), voilà donc une nouvelle rumeur touchant à notre équipe nationale.