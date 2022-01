Baisser les factures d’énergie: la Vivaldi hésite encore avant de sauter

Refroidir les prix du gaz et de l’électricité : les partenaires sont d’accord, mais comment ? Politiques et experts analysent, négocient, et pourraient trancher vendredi. On parle chèque, tarif social, cliquet, et… TVA. Voici les options.

Les prix de l’énergie – gaz et électricité, on n’oublie pas les carburants et combustibles de chauffage – flambent, le gouvernement fédéral interviendra, il n’y a plus de doute, mais pour quoi faire ? Les Romains s’empoignèrent ? Soyons justes, on discute. Au sein de la Vivaldi, l’expression dominante est celle-ci pour justifier le délai d’attente, on pourrait trancher vendredi : « Ce n’est pas mûr ». Entendez : politiquement parlant, il faut arbitrer encore ; techniquement parlant, il faut peaufiner les modèles.