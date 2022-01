David Goffin va sortir du top 50 pour la première fois depuis août 2014

David Goffin (ATP 45) n’est pas au bout de ses peines après sa défaite 6-4, 6-3, 6-0 au premier tour à l’Open d’Australie contre Daniel Evans (ATP 24). Battu pour la cinquième consécutive dès son entrée en lice dans un tournoi du Grand Chelem – et pour la quatrième fois sans réussir à gagner le moindre set – le Liégeois, 31 ans, va ainsi également sortir du top 50 lors de la parution du nouveau classement ATP, le 31 janvier prochain.

Encore N.7 de la hiérarchie mondiale fin 2017 après une accession en finale du Masters à Londres à la suite de victoires contre Rafael Nadal et Roger Federer, David Goffin verra en effet tomber 90 points de son accession au troisième deuxième tour à l’Open d’Australie en 2020, l’ATP ayant adapté son système de classement à la suite de la pandémie du Covid-19. Résultat des courses, le N.1 belge chutera au minimum de six places, si pas plus en fonction des résultats de ses concurrents directs, le Néerlandais Botic Van de Zandschulp (ATP 57) ou le Français Adrian Mannarino (ATP 69), tombeur mercredi du Polonais Hubert Hurkacz (ATP 11).