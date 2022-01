Le «bénévolat gratuit» se raréfie

« Le Covid a au moins un mérite, celui de susciter la réflexion et de faire émerger les bonnes questions » : au RFC Huy (D3), Florian Rorive et les dirigeants ont ainsi rapidement conclu que le club était trop largement dépendant à la fois des rentrées de type Horeca (20 à 25 % d’un budget global oscillant entre 200.000 et 250.000 euros, pour 21 équipes et 275 jeunes affiliés) et de l’aide des pouvoirs publics (soutien de la Ville de Huy surtout).