La résistance aux antibiotiques a fait plus de morts que le sida en 2019

L’antibiorésistance est un problème majeur de santé publique qui va aller en s’aggravant dans les années qui viennent, alertent depuis longtemps de nombreux spécialistes et organismes internationaux comme l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Plus l’usage des antibiotiques se répand chez l’homme ou l’animal, plus les bactéries résistantes se développent. Conséquence : les traitements contre un nombre croissant d’infections perdent en efficacité et le risque d’attraper une méchante bactérie à l’hôpital se fait de plus en plus grand.