L’alternative: une impression uniquement à la demande

Le ticket de caisse papier pollue. Sa version digitale aussi, même si c’est d’une autre manière. Alors, comment la souche pourrait-elle évoluer pour permettre aux commerçants et aux clients de diminuer leur empreinte écologique ? Tout simplement en renonçant à l’impression, comme l’a programmé la France pour l’horizon 2023. Pour aller plus loin encore, il faudrait aller jusqu’à « la dématérialisation radicale », comme le préconise Frédéric Bordage (GreenIT). « Il s’agit d’abandonner complètement le ticket papier qui n’a pas d’intérêt pour des achats du quotidien et de ne maintenir sa version digitale qu’à la demande pour des dépenses importantes, comme une télévision ou un ordinateur », explique l’expert en sobriété numérique. « C’est ainsi que l’on a le plus de chance de réduire l’impact environnemental de la souche. »