Dans les commerces, le ticket de caisse papier va davantage se dématérialiser

C’est une première dans le monde des supermarchés en Belgique francophone : depuis ce jeudi 20 janvier, immédiatement après leurs achats, les clients des magasins Delhaize peuvent recevoir leur ticket de caisse sous forme électronique via l’application mobile MyDelhaize ou sur le site web du distributeur. La démarche est volontaire – il suffit d’activer la fonction en ligne, à condition de disposer d’un compte SuperPlus – et réversible. Elle est possible dans les différentes succursales de l’enseigne, y compris chez les franchisés, à quelques exceptions près, comme les Shop & Go Q8.