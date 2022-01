Gros malaise chez Nethys autour du casting du futur CEO

Il y a eu de la gêne. De la tension même. Et on n’avait plus vu ça depuis un moment, au sein du conseil d’administration (CA) de Nethys. Réunis mardi, les huit administrateurs de la société liégeoise, filiale de l’intercommunale Enodia, devaient notamment s’entendre sur le processus de désignation du futur CEO. Le directeur ad interim actuel, Renaud Witmeur, a annoncé son départ vers le nouveau Grand hôpital de Bruxelles. En théorie, le point n’aurait pas dû poser de problème. Il existe, chez Nethys, un Comité de nomination et de rémunération, composé de trois membres du CA, en charge notamment de préparer les recrutements, pour soumettre une shortlist de dirigeants potentiels au conseil d’administration, à qui revient le choix final. Ce Comité s’était d’ailleurs déjà réuni fin décembre pour réfléchir à l’après-Witmeur…