Ses défis: plein soleil sur le Mondial des rallyes

Il fallait s’y attendre. Même si personne ne s’y attendait pas à ce point ! En quittant Gap pour planter ses tréteaux à Monaco dès le premier jour du rallye Monte-Carlo, et tracer l’épreuve plus au sud que dans le passé, le Mondial des rallyes s’est offert un joli rayon de soleil qui ne pourra que mieux mettre en lumière son entrée dans l’ère hybride. Avec une conséquence peu courante pour cette manche inaugurale de la saison, connue pour son côté imprévisible et souvent très piégeux : des étapes spéciales quasi complètement sèches !