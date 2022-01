Thierry Neuville à pleine charge

Thierry Neuville a, entre autres qualités, celle de s’enthousiasmer facilement et franchement pour le rallye qui est certes son métier, mais aussi et avant tout sa passion. L’an dernier, alors que les contours de la nouvelle réglementation technique adoptée par le Mondial des rallyes commençaient à se faire plus concrets, il avait été un des premiers, ou plutôt un des seuls, à exprimer ses réticences face à cette fameuse « nouvelle ère hybride » à la fois attendue depuis si longtemps, mais également mise en œuvre dans la douleur et la précipitation.

« Je ne remets pas en question le fait de vivre avec notre temps et d’adopter une technologie plus en phase avec notre époque, mais plutôt le cortège de décisions prises en marge de cette nouvelle philosophie, ainsi que les nombreuses avancées techniques créées pour nos voitures actuelles, et auxquelles nous allons devoir renoncer », avait-il dit en substance.