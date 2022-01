Et si la parenthèse, c’était Biden…

Et si la parenthèse populiste n’en était pas une ? Et si la parenthèse était démocratique, avec au bout de ce mandat qu’on aurait voulu réparateur, le retour d’un scénario catastrophe à la Trump ?

Le soulagement fut ample et profond, mais il fut hélas de très courte durée. Il y a un an, l’arrivée de Joe Biden à la Maison-Blanche tenait de la sortie d’un cauchemar. Après les années effarantes de la présidence de Donald Trump, après l’attaque du Capitole par une horde d’extrémistes dont on sait désormais qu’ils sont prêts à tout, la présence au sommet d’un homme rassurant et aguerri au pouvoir permettait tout simplement de respirer à nouveau.

Las !, un an plus tard, ce n’est plus « notre Amérique » qui est de retour mais une angoisse sourde, nourrie par cette interrogation croissante : et si la parenthèse populiste n’en était pas une ? Et si la parenthèse était démocratique, avec au bout de ce mandat qu’on aurait voulu réparateur, le retour d’un scénario catastrophe à la Trump ?