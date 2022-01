EuroMillions : en plus du jackpot, 100 joueurs remporteront un million ce vendredi

Concrètement en plus du jackpot de 17 millions à gagner, parmi les joueurs des neuf pays participants (Autriche, Belgique, Espagne, France, Irlande, Luxembourg, Portugal, Royaume-Uni et Suisse), 100 seront tirés au sort. Chacun de ces heureux gagnants remportera la somme d’un million d’euros, peu importe le résultat du tirage et des numéros cochés.