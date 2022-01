Coronavirus: immunité, groupe sanguin… pourquoi certaines personnes n’attrapent pas le virus

Vous passez entre les gouttes depuis deux ans et vous vous demandez si vous êtes chanceux ? De nombreuses personnes témoignent n’avoir jamais attrapé le covid malgré leur entourage covidé. Est-il question de « super-immunité » ou de grande prudence ? Quelques pistes sont avancées sur ce sujet, relève Paris-Normandie . Mais attention, les preuves ne sont pas encore suffisantes pour valider les hypothèses.

Une influence avec le groupe sanguin ?

D’après une étude publiée dans la revue Epidemics, il serait possible de transmettre le virus aux personnes ayant le même groupe sanguin. Des études prises très au sérieux par l’Inserm (Institut national de la santé et de la recherche médicale, en France). Mais appartenir au groupe O pourrait réduire le risque d’infection et les formes graves. Attention, rien n’affirme que les personnes du groupe O ne présenteraient aucun risque de contamination. Les études montrent seulement qu’elles seraient moins à risque que les personnes de groupe A. D’après France Inter, des facteurs génétiques ou immunologiques pourraient également être observés.

Asymptomatique ou « super-immunité » ?

Certains parlent de « super-immunité » contre le covid. Si nous ne sommes pas tous égaux face à la maladie, certaines personnes pourraient avoir une résistance plus forte face au virus. L’âge, le fait d’avoir ou pas des « comorbidités » sont des facteurs à prendre en compte. Il est possible aussi que la personne négative ait contracté le virus auparavant de façon asymptomatique. La vaccination peut atténuer fortement le développement de la maladie et la rendre presque invisible.

Evidemment, la prudence reste également un facteur dans l’absence de contamination. Les gestes barrières, sortir peu, être en télétravail, permettent d’être moins au contact du virus.

Un rhume… pour se protéger ?

Avoir un rhume protégerait face au virus. Notre organisme garderait en mémoire la défense initiée lors de la maladie, une machine bien huilée donc qui n’aurait qu’à se remettre en route facilement. Grâce aux cellules T du rhinovirus, cela bloquerait la réplication du Sars-Cov-2, d’après l’étude de l’Imperial College de Londres.

En comparant les données d’une cinquantaine de personnes qui vivaient dans la même maison qu’une personne testée positive, ces scientifiques ont observé que ceux qui avaient attrapé un rhume auparavant avaient moins de risques de contracter le virus. « Notre étude fournit la preuve la plus claire à ce jour que les cellules T induites par les coronavirus du rhume jouent un rôle protecteur contre l’infection au SARS-CoV-2 », a expliqué le Professeur Ajit Lalvani, coauteur de l’étude.