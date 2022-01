Coronavirus: la moitié des enfants du primaire ont développé des anticorps

Depuis près d’un an maintenant, Sciensano suit régulièrement le développement des anticorps contre le Sars-Cov-2 chez les enfants, et plus particulièrement chez ceux en âge de fréquenter l’école primaire. La cinquième enquête menée entre le 6 et le 17 décembre 2021, en pleine vague delta et avant l’apparition d’omicron, montre une très forte augmentation du taux d’anticorps chez les plus jeunes.

En Belgique, plus d’un élève sur deux du primaire (50,9 % sur 432 testés, un échantillon représentatif) a côtoyé le virus et bon nombre d’entre eux ont été contaminés par le delta. En effet, entre la dernière enquête menée par Sciensano en septembre-octobre 2021 et celle de décembre, on constate un doublement du nombre d’enfants présentant des anticorps (26,6 % en octobre, 50,9 % en décembre). Toutefois, si la moitié des enfants sont concernés, seul un élève sur quatre a confirmé une infection par un test PCR. « De nombreux enfants ayant des anticorps ne savent donc même pas qu’ils ont été infectés », explique Sciensano. « Comme notre étude l’a déjà fait apparaître précédemment, les enfants qui attrapent le covid sont rarement gravement malades. Dans cette étude également, aucun des enfants participants n’a rapporté avoir été hospitalisé. »