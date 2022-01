Open d’Australie: Elise Mertens, tenante du titre, qualifiée en double aussi

Elise Mertens s’est qualifiée pour le 3e tour en simple (6-3, 6-2 contre Begu) et aussi pour le 2e tour en double. Mertens est tenante du titre dans cette discipline à l’Open d’Australie qu’elle avait remporté, l’an dernier, avec Aryna Sabalenka.

La Bélarusse, on le sait, s’est consacrée à sa carrière en simple (2e mondiale) depuis, et c’est avec la Russe Veronika Kudermetova qu’Elise Mertens joue désormais. La paire avait déjà triomphé à Istanbul, l’an dernier, et a battu, ce jeudi, le duo formé par la Bélarusse Aliaksandra Sasnovitch et la Russe Anna Blinkova sur le score de 6-7, 6-3, 6-3.