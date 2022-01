L’exploit de Mertens: 16… seizièmes de finale en Grand Chelem d’affilée!

La régularité de Elise Mertens en Grand Chelem

Et on a évidemment envie d’en voir encore plus avec la nº1 belge, demi-finaliste à Melbourne Park en 2018. Au prochain tour, elle aura encore une superbe carte à jouer pour viser la deuxième semaine et les huitièmes de finale face à Shuai Zhang, 74e mondiale. On n’attendait pas la Chinoise là, mais elle a vu son adversaire, la Kazakhe Elena Rybakina (12e mondiale), abandonner dans le deuxième set, jeudi. Zhang avait remporté quand même remporté le premier set 6-4 et menait 1-0 quand Rybakina a jeté l’éponge. Mertens, 26 ans, et Zhang, 32 ans, se sont rencontrées à trois reprises. Mertens s’est imposée deux fois, dont lors de leur dernier affrontement à Madrid en 2021. Zhang avait atteint les quarts de finale du premier tournoi du Grand Chelem en 2016. Elle avait remporté le double en 2019, elle n’est pas là par hasard, non plus…