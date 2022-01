Année record pour le promoteur immobilier Matexi

Son chiffre d'affaires s'est élevé à 447 millions d'euros, en croissance de 10% par rapport à 2020.

La société basée à Waregem affiche en outre un réservoir de projets de plus de 4.000 unités résidentielles. Plus de 90% de ces acquisitions concernent des friches industrielles ou des terrains et bâtiments situés dans les centres-villes, souligne-t-on.