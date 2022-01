La Cour fédérale australienne publie ses conclusions: voici pourquoi Novak Djokovic a été expulsé du territoire

Non vacciné, le Serbe s’est vu refouler surtout parce qu’il aurait pu « favoriser un sentiment anti-vaccination », justifie la Cour – dont la décision a été prise à l’unanimité par les trois juges – au fil d’un rapport de 27 pages rédigé après une audience qui s’est déroulée dimanche et que l’on pouvait suivre en direct sur le net et qui a duré quatre heures.

La Cour reconnait l’influence que peut avoir un sportif « en position de modèle dans la communauté sportive et au sens large ». « En particulier, son comportement peut encourager ou influencer d’autres personnes à imiter sa conduite antérieure et à ne pas se conformer aux mesures de santé publique appropriées à la suite d’un résultat positif au test covid-19, ce qui pourrait entraîner la transmission de la maladie », ajoutant qu’il s’agit « d’un facteur supplémentaire contribuant au risque possible pour la santé de la communauté australienne », peut-on lire encore même si la Cour reconnaît que médicalement parlant le risque de contamination est « négligeable ».

« Une star mondiale du tennis emblématique peut influencer les gens de tous âges, jeunes ou vieux, mais peut-être surtout les jeunes et les impressionnables, cherchant à l’imiter. Ce n’est pas fantaisiste ; il n’y a pas besoin de preuves. C’est la reconnaissance du comportement humain », insiste encore la Cour.

La Cour souligne aussi d’après les documents reçus que Novak Djokovic a « publiquement exprimé un sentiment anti-vaccination » et qu’il existe « des preuves suggérant que M. Djokovic a, dans le passé, fait preuve d’un mépris apparent pour la nécessité de s’isoler suite à la réception d’un résultat positif au test covid-19. Le 18 décembre 2021, M. Djokovic a sciemment assisté à une interview et à une séance photo avec L’Équipe. Il déclare qu’il a veillé à se distancier socialement et à porter un masque, mais qu’il n’a pas porté de masque pendant la séance photo. M. Djokovic a publiquement reconnu que c’était une « erreur de jugement » d’assister à cette interview, et qu’il aurait dû reporter cet engagement, étant donné qu’il avait reçu un résultat de test positif au préalable, le 17 décembre 2021 ».

Le joueur serbe a en effet produit le résultat d’un test positif effectué le 16 décembre, mais des photos sont parues attestant d’une présence en public les jours suivants, dont cette interview avec le quotidien sportif français.