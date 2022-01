Abattage avec étourdissement: le débat se poursuivra au Parlement bruxellois

Cette proposition, fort semblable à ce qui a été voté en Wallonie et en Flandre, est cosignée par les députées Lotte Stoops (Groen) et Carla Dejonghe (Open VLD). Le texte poursuivra au cours des prochains mois la procédure parlementaire pour être mis à l’agenda et débattu au sein de la Commission Environnement et finalement voté en séance plénière.