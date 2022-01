Elise Mertens après sa qualification en simple et en double à l’Open d’Australie: «Une bonne journée et une très bonne stat…»

« Je savais que j’étais arrivée à 15 la dernière fois, via Twitter, sinon moi-même, je n’avais pas regardé (elle sourit). J’étais arrivée ici sans trop de repères à cause de ma douleur à la cuisse qui a disparu désormais. Et oui, maintenant, la confiance s’installe… »

Au 3e tour, samedi, elle aura encore une superbe carte à jouer pour viser la deuxième semaine et les huitièmes de finale, à Melbourne, face à Shuai Zhang, 74e mondiale. On n’attendait pas la Chinoise là, mais elle a vu son adversaire, la Kazakhe Elena Rybakina (12e mondiale), abandonner dans le deuxième set, jeudi.

« J’avais vu que Rybakina traînait quelque chose… », reprend Mertens. « Mais Zhang n’est pas à sous-estimer. Elle a certes connu une période moindre ces derniers mois, mais c’est une Chinoise qui aime frapper fort avec, peut-être, une petite faiblesse en coup droit… Avant tout, je dois me concentrer sur mon jeu. Mon service, sur lequel on a travaillé durant l’hiver, fonctionne bien et peut me donner un bel avantage, comme ce jeudi. Je reste sur deux huitièmes de finale ici, ce n’est pas mal, mais les gens en veulent toujours plus, et certainement si je ne dois pas affronter une tête de série. Moi aussi, j’en veux toujours plus ! Mais je préfère me concentrer : match après match… »