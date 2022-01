Le taux d'inflation annuel en hausse à 5% en décembre dans la zone euro

Les taux annuels les plus faibles ont été observés à Malte (2,6%), au Portugal (2,8%) et en Finlande (3,2%). Les taux annuels les plus élevés ont quant à eux été enregistrés en Estonie (12,0%), en Lituanie (10,7%) et en Pologne (8,0%).

Le taux d'inflation pour la Belgique le mois passé était de 6,6%.