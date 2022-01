Le foot belge empêtré dans les mailles du fisc: 19 clubs sont impliqués, avec minimum 10 millions€ en jeu

C’est bien connu, les emm…, ça vole en escadrille. Le foot belge dans son ensemble fait aussi l’objet d’une attention particulière de la justice fiscale, celle-ci exerce pressing, contre-pressing et ne laissera plus souffler ceux qui ne respecteraient pas les règles.

Selon nos confrères de HLN, l’administration spéciale des impôts et des douanes (BBI) a ouvert quelque 80 dossiers dans le monde du foot, ils concernent 19 clubs et n’épargnent visiblement personne : joueurs, entraîneurs, dirigeants, managers et sociétés connexes sont dans le viseur des enquêteurs, une opération d’envergure qui est confirmée par le cabinet du ministre des Finances (par ailleurs sportif lui aussi, joueur de volley) Vincent Van Peteghem (CD&V).