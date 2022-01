«Enjeux»: le whataboutism, une esquive vieille comme le monde

L’esquive est vieille comme le monde. Et si tentante. Et si lassante. Lorsque l’on critique un pays, un régime, un parti, une religion, on s’expose presque toujours à la contradiction d’une personne outragée, qui lance, énervée : « Oui, mais qu’en est-il de… ? ». « Le génocide des Ouïghours en Chine », dénoncé par les Etats-Unis ? « Quel génocide ? Massacrer les Amérindiens ou les aborigènes australiens, ça, ce sont des génocides, non ? », riposte le quotidien chinois The Global Times. « L’arrestation de dizaines de dissidents politiques à Cuba ? ». « Oui, mais vous faites quoi de l’assassinat de centaines de militants progressistes en Colombie ? », répondent les compagnons de route de La Havane. Et ainsi de suite, du tac au tac, un prêté pour un rendu, qui dévie les discussions dans les marais de la « pensée correcte » et de la mauvaise foi.