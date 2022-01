IBA vend aux Etats-Unis une solution de transformation des propriétés du plastique

"Cette solution servira à renforcer les propriétés des plastiques, ce qui entraînera plusieurs améliorations des performances, notamment en matière de résistances mécanique et chimique et de durabilité, tout en proposant une approche propre, sûre et respectueuse de l'environnement", explique IBA dans un communiqué.

Mercury exploitait déjà depuis 199 une installation de traitement par faisceau d'électrons produit par un Dynamitron d'IBA. La technologie d'IBA permet à l'entreprise américaine de se spécialiser dans la réticulation de nombreux polymères. La réticulation revient à transformer un polymère linéaire en un polymère tridimensionnel, ce qui permet d'en améliorer les propriétés. Mercury fournit ainsi des solutions thermoplastiques à un large éventail de secteurs d'activité.