Qui sur les prochains billets européens ? Léonard de Vinci et Simone Veil, plaide Lagarde

Parmi les candidats potentiels, Christine Lagarde a cité "Leonard de Vinci de toute évidence, dans les plus récents Simone Veil clairement".

Pour convenir à tous les Européens lors de son introduction en 2002, la monnaie commune s'était dotée, sur ses sept billets, d'arcs romans ou gothiques, ou encore d'éléments architecturaux modernes.

Vingt ans plus tard, la BCE a annoncé début décembre son projet de nouveaux dessins sur les billets en euros d'ici 2024.

Les illustrations actuelles représentent les différentes époques de l'histoire européenne de manière symbolique, et ont permis d'éviter aux Etats membres d'avoir à s'accorder sur un nombre très restreint de grandes figures historiques.

Le cahier des charges des premiers billets en euro interdisait notamment le recours à tout symbole d'identité nationale comme les portraits de personnages célèbres, utilisés habituellement pour les coupures nationales.

La liste des futurs heureux élus sera très restreinte puisqu'il n'y a plus désormais que six différentes coupures, cinq, 10, 20, 50, 100 et 200 euros, après la disparition de la coupure de 500 euros.

Des monuments emblématiques du continent pourraient également être choisis pour la prochaine série, après les avis reçus d'un groupe de 19 experts, un par Etat membre de la zone euro, et du public.