Vers des assouplissements comme en Angleterre? Pour Marc Van Ranst, «si l’occasion se présente, il faut le faire»

A partir de jeudi 27 janvier, le port du masque ne sera plus légalement obligatoire, mais recommandé dans les endroits fermés et bondés, et il est abandonné dès jeudi dans les écoles. Un pass sanitaire ne sera plus imposé pour l’accès aux boîtes de nuit et certains grands rassemblements.

À lire aussi Epuisée par le covid et le manque de moyens, l’école va partir en grève

Interrogé par Het Nieuwsblad, Marc Van Ranst s’attend à ce que d’autres pays suivent rapidement. Mais quid de la Belgique ? Le virologue répond en nuançant : « Nous sentons que nous entrons dans la partie finale. Avec omicron, nous pouvons vivre. » Et d’ajouter : « En cas de pandémie, il faut agir très rapidement quand il le faut. On doit prendre des mesures sévères avec une certaine rapidité et sévérité, mais à l’inverse, on ne doit pas attendre trop longtemps. Si l’occasion d’assouplir (les mesures sanitaires, NDLR) se présente, il faut le faire. »