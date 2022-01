Open d’Australie: Alison Van Uytvanck éliminée aussi en double, tout comme Sander Gillé et Joran Vliegen

Alison Van Uytvanck, 27 ans, 102e mondiale en double, et Clara Tauson (WTA 451 en double), 19 ans, jeune produit de l’académie Justine Henin, ont été battues en effet d’entrée de jeu par la Polonaise Magda Linette et l’Américaine Bernarda Pera en trois sets: 6-2, 2-6, 6-0 et 1 heure et 42 minutes de match.

En simple, Alison Van Uytvanck (WTA 55) a été sortie au deuxième tour mercredi par la Chinoise Wang Qiang, ancienne numéro 12 mondial et aujourd’hui 110e à la WTA.