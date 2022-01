Aide à la jeunesse: permis en vue pour l’IPPJ de Forest

Un pas supplémentaire et sans doute décisif a été franchi en vue de la création de la première IPPJ en Région bruxelloise. Un dossier qui, pour rappel, figure dans les cartons depuis plus de 3 ans. Porté par la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB), il vise à transformer l’ancien internat forestois Victor Horta en une Institution publique de protection de la jeunesse susceptible d’accueillir 30 mineurs, 20 garçons et 10 filles. L’objectif est de créer un centre semi-ouvert, les jeunes logeant sur place tout en étant scolarisés à l’extérieur du bâtiment.