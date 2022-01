Après la viande, le thon vegan à base de pois

On connaissait le faux gras et les burgers végé, place aujourd’hui au thon vegan ! Et c’est au groupe Nestlé que l’on doit cette innovation. La marque continue ainsi d’élargir sa gamme de produits 100 % végétale, connue sous le nom de « Garden Gourmet ». « Après la viande, notre volonté était de travailler sur une alternative au poisson populaire qu’est le thon. Pas le morceau de poisson en tant que tel, mais le thon en boîte », explique Arthur Duquesne De La Vinelle, business manager de Garden Gourmet Belgique. Avec cette nouvelle référence, commercialisée sous le nom de « Vuna », la marque fait une promesse aux consommateurs : ils n’auront aucun compromis à faire en termes de goût et de texture. Pari réussi ? Plutôt, oui. A l’œil et en bouche, le résultat se révèle assez bluffant. Le produit ressemble au thon, en a le goût et présente la même consistance. Alors comment Nestlé parvient-il à imiter ce thon en conserve sans utiliser une once de substance animale ?