Augmentation de 35% des plaintes auprès du service de médiation de l'Énergie l'an dernier

Les questions, plaintes et signalements reçus concernaient surtout les prix de l'énergie, comme l'augmentation des factures d'acompte, la modification des prix de l'énergie et des contrats (22,7%), d'après l'organisme.

Viennent ensuite les plaintes concernant les pratiques de vente et commerciales des fournisseurs d'énergie (18,8%), qui utilisent de plus en plus la communication et d'autres outils numériques depuis la crise du coronavirus.